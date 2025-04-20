Львів (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
551,90
Економія при броні: -50,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
567,50
Економія при броні: -65,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
587,20
Економія при броні: -85,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
554,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
567,50
Економія при броні: -65,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
587,60
Економія при броні: -85,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
587,60
Економія при броні: -85,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
572,90
Економія при броні: -71,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
576,80
Економія при броні: -74,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
551,90
Економія при броні: -50,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
580,00
Економія при броні: -78,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вітамін K1 капсули №10
Симбіофарм
586,91
Економія при броні: -90,94 грн