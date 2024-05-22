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Добавка дієтична на основі активованого вугілля "Сорбекс® (Dietary supplement based on activated charcoal Sorbex®) (348243) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Добавка дієтична на основі активованого вугілля "Сорбекс<sup>&reg;</sup> (Dietary supplement based on activated charcoal Sorbex<sup>&reg;</sup>)
Ціна в місті Київ
від 95,33 грн
Без рецепта
20 шт від 95,33 грн 12 шт від 86,94 грн
В наявності в 1007 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти

Добавка дієтична на основі активованого вугілля "Сорбекс інструкція із застосування

Характеристика

рекомендований як дієтична добавка до раціону харчування при проживанні у несприятливих екологічних умовах та дії шкідливих виробничих чинників, з метою виведення з організму ендо- та екзотоксинів, зниження ступеня інтоксикації та оптимізації функції печінки і нирок: при інфекційних захворюваннях, схильності до алергічних реакцій, харчових отруєннях, у тому числі алкоголем, отруєннях солями важких металів, пестицидами, отрутохімікатами.
Вуглецевий сорбент. Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу Сорбекс Дуо, зумовлює ентеросорбуючі та гепатопротекторні властивості.

Рекомендації з вживання

Сорбекс Дуо вживати дорослим по 2–3 капсули 2–3 рази на добу до або через 1–1,5 год після прийому їжі; дітям віком від 7 років та старше — по 1 капсулі 2–3 рази на добу до або через 1–1,5 год після прийому їжі.
Сорбекс Ультра вживати дорослим залежно від ступеня інтоксикації по 1 капсулі 2–3 рази на добу за або через 1–1,5 год до або після прийому їжі чи лікарських засобів.
Тривалість застосування — 3–15 діб. За необхідності курс можна повторити.
Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Сорбекс Дуо: вагітність та період лактації, індивідуальна несприйнятливість.
Сорбекс Ультра: індивідуальна непереносимість.

Умови зберігання

в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці, окремо від речовин і матеріалів, що виділяють пари і гази, при температурі 0–30 °С.

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ СОРБЕКС ДУО
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули, №20
від 95,33 грн
В наявності в 1007 аптеках
Ціни в аптеках
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ СОРБЕКС ДУО
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули, №20
від 95,33 грн
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