Сорбекс Дуо вживати дорослим по 2–3 капсули 2–3 рази на добу до або через 1–1,5 год після прийому їжі; дітям віком від 7 років та старше — по 1 капсулі 2–3 рази на добу до або через 1–1,5 год після прийому їжі.

Сорбекс Ультра вживати дорослим залежно від ступеня інтоксикації по 1 капсулі 2–3 рази на добу за або через 1–1,5 год до або після прийому їжі чи лікарських засобів.

Тривалість застосування — 3–15 діб. За необхідності курс можна повторити.

Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.