Добавка дієтична на основі активованого вугілля "Сорбекс® (Dietary supplement based on activated charcoal Sorbex®) (348243) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Добавка дієтична на основі активованого вугілля "Сорбекс інструкція із застосування
Характеристика
рекомендований як дієтична добавка до раціону харчування при проживанні у несприятливих екологічних умовах та дії шкідливих виробничих чинників, з метою виведення з організму ендо- та екзотоксинів, зниження ступеня інтоксикації та оптимізації функції печінки і нирок: при інфекційних захворюваннях, схильності до алергічних реакцій, харчових отруєннях, у тому числі алкоголем, отруєннях солями важких металів, пестицидами, отрутохімікатами.
Вуглецевий сорбент. Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу Сорбекс Дуо, зумовлює ентеросорбуючі та гепатопротекторні властивості.
Рекомендації з вживання
Сорбекс Дуо вживати дорослим по 2–3 капсули 2–3 рази на добу до або через 1–1,5 год після прийому їжі; дітям віком від 7 років та старше — по 1 капсулі 2–3 рази на добу до або через 1–1,5 год після прийому їжі.
Сорбекс Ультра вживати дорослим залежно від ступеня інтоксикації по 1 капсулі 2–3 рази на добу за або через 1–1,5 год до або після прийому їжі чи лікарських засобів.
Тривалість застосування — 3–15 діб. За необхідності курс можна повторити.
Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
Сорбекс Дуо: вагітність та період лактації, індивідуальна несприйнятливість.
Сорбекс Ультра: індивідуальна непереносимість.
Умови зберігання
в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці, окремо від речовин і матеріалів, що виділяють пари і гази, при температурі 0–30 °С.