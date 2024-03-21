ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ МЕДИЧНЕ* (CARBO ACTIVATUS MEDICINALIS*) Діюча речовина
адсорбуючий засіб; має велику поверхневу активність і високу сорбційну здатність; поглинає з травного тракту токсичні речовини, солі важких металів, алкалоїди і глікозиди, лікарські реч- ни, сприяючи їх виведенню з організму; адсорбує на своїй поверхні гази; нетоксичний.
г. та хр. отруєння харчовими, побутовими та промисловими отрутами, алкалоїдами, ЛЗ, солями важких металів; при підготовці до рентгенологічних досліджень; харчові токсикоінфекції; при проживанні у несприятливих екологічних умовах або дії шкідливих виробничих чинників, зміні звичайного способу харчування під час відпустки, відрядження, подорожей; у якості допоміжної терапії при розладах та інфекційних захворюваннях ШКТ (диспепсія, метеоризм, кишкові інфекції, г. та хр. вірусні гепатити); при захворюваннях, що супроводжуються с-мом ендогенної інтоксикації (г. та хр. ураженнях печінки, нирок, алергічних, аутоімунних та онкологічних захворюваннях, при підвищеному вмісті холестерину).
застосовувати p/os; табл.: звичайна доза для дорослих становить 750- 1500 мг (3-6 табл.) 3-4 р/добу; при отруєннях та інтоксикаціях - 20-30 г/прийом у вигляді водної суспенз. в 0,5-2 склянках води; таку суспензію використовувати і для промивання шлунка; при підвищеній кислотності дорослим призначати 1000-2000 мг 3-4 р/добу, діти віком від 3 років звичайна доза становить 500-1000 мг 3-4 р/добу у разі діареї дозу збільшувати до 1000-1250 мг 3-4 р/добу; при різних отруєннях дітям віком 3-7 років - 5000 мг 3 р/добу, дітям 7-14 років - 7000 мг 3 р/добу, дітям табл. подрібнити та давати у вигляді суспензії, капс.: при метеоризмі та диспепсії дорослим застосовувати по 250-750 мг (1-3 капс.) 3-4 р/добу; при отруєннях та інтоксикаціях дорослим застосовувати по 500-1500 мг (2-6 капс.) 3 р/добу, дітям від 7 років застосовувати по 250мг-750 мг (1-3 капс.) 3-4 р/добу; порош.: залежно від ступеня інтоксикації дорослим призначати по 5-10 г 3 р/добу, дітям віком 7-14 років - по 2500-5000 мг 3 р/добу; тривалість курсу лікування при г. захворюваннях 3-5 днів, при хр., які зумовлені ендогенними інтоксикаціями - 10-15 днів.
підвищена чутливість до активованого вугілля або до компонентів ЛЗ; виразки ШКТ, шлункові кровотечі, кишкова непрохідність.
прояви підвищеної чутливості, диспептичнi явища (запори, діарея, нудота, блювання); при тривалому застосуванні - дефіцит в організмі вітамінів, гормонів, жирів, білків.