застосовувати p/os; табл.: звичайна доза для дорослих становить 750- 1500 мг (3-6 табл.) 3-4 р/добу; при отруєннях та інтоксикаціях - 20-30 г/прийом у вигляді водної суспенз. в 0,5-2 склянках води; таку суспензію використовувати і для промивання шлунка; при підвищеній кислотності дорослим призначати 1000-2000 мг 3-4 р/добу, діти віком від 3 років звичайна доза становить 500-1000 мг 3-4 р/добу у разі діареї дозу збільшувати до 1000-1250 мг 3-4 р/добу; при різних отруєннях дітям віком 3-7 років - 5000 мг 3 р/добу, дітям 7-14 років - 7000 мг 3 р/добу, дітям табл. подрібнити та давати у вигляді суспензії, капс.: при метеоризмі та диспепсії дорослим застосовувати по 250-750 мг (1-3 капс.) 3-4 р/добу; при отруєннях та інтоксикаціях дорослим застосовувати по 500-1500 мг (2-6 капс.) 3 р/добу, дітям від 7 років застосовувати по 250мг-750 мг (1-3 капс.) 3-4 р/добу; порош.: залежно від ступеня інтоксикації дорослим призначати по 5-10 г 3 р/добу, дітям віком 7-14 років - по 2500-5000 мг 3 р/добу; тривалість курсу лікування при г. захворюваннях 3-5 днів, при хр., які зумовлені ендогенними інтоксикаціями - 10-15 днів.