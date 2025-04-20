Добавка дієтична на основі активованого вугілля "Сорбекс® (Dietary supplement based on activated charcoal Sorbex®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
167,20
Економія при броні: -25,00 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
151,26
Економія при броні: -26,33 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
168,30
Економія при броні: -28,79 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
160,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
151,32
Економія при броні: -26,84 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
168,37
Економія при броні: -28,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
150,26
Економія при броні: -24,94 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
167,18
Економія при броні: -28,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
148,11
Економія при броні: -23,42 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
164,80
Економія при броні: -25,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
150,85
Економія при броні: -26,16 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
167,84
Економія при броні: -28,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
164,50
Економія при броні: -22,30 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
149,88
Економія при броні: -25,19 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
166,77
Економія при броні: -27,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
76,75
Економія при броні: -20,72 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
85,40
Економія при броні: -21,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
167,20
Економія при броні: -25,00 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
153,33
Економія при броні: -39,57 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
177,01
Економія при броні: -29,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
84,63
Економія при броні: -20,82 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
165,40
Економія при броні: -23,20 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
153,52
Економія при броні: -40,60 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
170,82
Економія при броні: -42,48 грн