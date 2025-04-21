Добавка дієтична на основі активованого вугілля "Сорбекс® (Dietary supplement based on activated charcoal Sorbex®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
149,43
Економія при броні: -26,62 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
174,68
Економія при броні: -34,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
165,40
Економія при броні: -20,20 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
151,02
Економія при броні: -28,28 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
174,33
Економія при броні: -38,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
166,60
Економія при броні: -21,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
166,50
Економія при броні: -21,30 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
148,80
Економія при броні: -12,90 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
165,00
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
149,58
Економія при броні: -26,84 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
166,43
Економія при броні: -13,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
165,58
Економія при броні: -29,70 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
166,60
Економія при броні: -21,40 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
166,90
Економія при броні: -21,70 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
150,73
Економія при броні: -28,38 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
174,00
Економія при броні: -21,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
149,95
Економія при броні: -27,60 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
166,85
Економія при броні: -14,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
166,10
Економія при броні: -20,90 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
148,29
Економія при броні: -28,58 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
167,09
Економія при броні: -35,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® ДУО" капсули №20
ВАЛАРТІН ФАРМА
170,05
Економія при броні: -38,05 грн
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ "СОРБЕКС® УЛЬТРА" капсули №12
ВАЛАРТІН ФАРМА
155,20 грн