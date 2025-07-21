Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам для суглобів Акулячий хрящ (Cream-balm for joints Shark cartilage)

АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Ціни в Київ
від 40,00 грн
В 43 аптеках
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Характеристики
Виробник
Доктор Хелсі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/1003 від 07.11.2016