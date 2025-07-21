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Косметичні засоби для здоров'я
Крем-бальзам для суглобів Акулячий хрящ (Cream-balm for joints Shark cartilage)
Ціни в
Київ
від
40,00
грн
В 43 аптеках
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Характеристики
Виробник
Доктор Хелсі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстрація
602-123-20-1/1003 від 07.11.2016
Ціни в
Київ
від
40,00
грн
В 43 аптеках
Знайти в аптеках
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