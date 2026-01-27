Харків
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для суглобів Акулячий хрящ (Cream-balm for joints Shark cartilage)
Крем-бальзам для суглобів Акулячий хрящ (Cream-balm for joints Shark cartilage)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 18 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,84
Економія при броні:
-3,11 грн
53,73
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
49,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
2.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
54,79
Економія при броні:
-2,05 грн
52,74
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
58,38
Економія при броні:
-4,05 грн
54,33
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,69
Економія при броні:
-3,96 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.6 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,57
Економія при броні:
-2,84 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
3.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,63
Економія при броні:
-3,30 грн
54,33
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.5 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
49,10
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Золочівська, 12
5.5 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,91
Економія при броні:
-2,72 грн
54,19
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
5.5 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,08
Економія при броні:
-2,89 грн
54,19
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
6.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
55,63
Економія при броні:
-1,90 грн
53,73
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
7.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
50,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
8.1 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
55,68
Економія при броні:
-1,95 грн
53,73
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
9.2 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
49,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
9.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,76
Економія при броні:
-2,57 грн
54,19
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
9.7 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
49,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
11.6 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,24
Економія при броні:
-3,51 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-А
13.1 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,12
Економія при броні:
-3,39 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
15.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
58,23
Економія при броні:
-4,04 грн
54,19
грн
Забронювати
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
22.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
49,60
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню