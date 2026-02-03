Запоріжжя
Крем-бальзам для суглобів Акулячий хрящ (Cream-balm for joints Shark cartilage)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
0.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,21
Економія при броні:
-3,48 грн
53,73
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
0.7 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
64,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
1.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
53,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.1 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
58,71
Економія при броні:
-4,08 грн
54,63
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
3.2 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
55,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
3.7 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
51,01
Економія при броні:
-2,11 грн
48,90
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
5.5 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
49,40
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
6.9 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,00
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
6.9 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
58,39
Економія при броні:
-3,76 грн
54,63
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
7.2 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
49,40
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
7.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,38
Економія при броні:
-3,65 грн
53,73
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
7.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,53
Економія при броні:
-3,79 грн
52,74
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
7.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
55,00
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
7.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,55
Економія при броні:
-2,82 грн
53,73
грн
Соціальний проект благодія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
7.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,96
Економія при броні:
-3,33 грн
54,63
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
7.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
49,40
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 66/23
7.5 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,17
Економія при броні:
-2,44 грн
53,73
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
7.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
55,72
Економія при броні:
-1,99 грн
53,73
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.9 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
55,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
9.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
49,00
грн
