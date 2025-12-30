Київ
Крем-бальзам для суглобів Акулячий хрящ (Cream-balm for joints Shark cartilage)
Крем-бальзам для суглобів Акулячий хрящ (Cream-balm for joints Shark cartilage)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,41
Економія при броні:
-2,68 грн
53,73
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,10
Економія при броні:
-2,37 грн
53,73
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
1.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
40,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
52,60
Економія при броні:
-1,85 грн
50,75
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,24
Економія при броні:
-3,51 грн
53,73
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,19
Економія при броні:
-3,46 грн
53,73
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,06
Економія при броні:
-2,33 грн
53,73
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,45
Економія при броні:
-2,82 грн
54,63
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,63
Економія при броні:
-3,90 грн
53,73
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
53,00
грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
65,00
Економія при броні:
-14,32 грн
50,68
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
3.7 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
51,18
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
4.0 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
51,18
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,88
Економія при броні:
-3,15 грн
53,73
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
4.3 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
51,78
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 6
4.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
50,69
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,35
Економія при броні:
-2,62 грн
53,73
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
5.0 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
51,18
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
51,18
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
52,63
Економія при броні:
-1,98 грн
50,65
грн
