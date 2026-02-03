Чернігів
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для суглобів Акулячий хрящ (Cream-balm for joints Shark cartilage)
Крем-бальзам для суглобів Акулячий хрящ (Cream-balm for joints Shark cartilage)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 23 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,76
Економія при броні:
-3,03 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
55,71
Економія при броні:
-1,98 грн
53,73
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
48,31
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.9 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
55,33
Економія при броні:
-3,59 грн
51,74
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,61
Економія при броні:
-3,88 грн
53,73
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.5 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
48,31
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
48,31
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,33
Економія при броні:
-2,60 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,17
Економія при броні:
-3,44 грн
53,73
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
48,31
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
48,31
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,48
Економія при броні:
-3,75 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.6 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
57,05
Економія при броні:
-3,32 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
52,35
Економія при броні:
-2,60 грн
49,75
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
48,31
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.8 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
48,31
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
2.9 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
48,31
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
2.9 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
55,89
Економія при броні:
-2,16 грн
53,73
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
3.0 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
56,59
Економія при броні:
-2,86 грн
53,73
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
3.0 км
АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл №1
Доктор Хелсі
48,31
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню