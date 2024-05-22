Медичні виробиЗасоби особистої гігієниЗасоби для інтимної гігієниДреагін бакт вагінальний душ (Dreagin bact vaginal shower) Дреагін бакт вагінальний душ (Dreagin bact vaginal shower) (340391) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 428,90 грн Без рецепта 5 шт від 428,90 грн 5 шт від 293,95 грн В наявності в 124 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник С.А.Ф. ФАРМА ООО Кількість штук в упаковці 5 шт. Медичні вироби Засоби для інтимної гігієни