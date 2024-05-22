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Дреагін бакт вагінальний душ (Dreagin bact vaginal shower) (340391) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дреагін бакт вагінальний душ (Dreagin bact vaginal shower)
Ціна в місті Київ
від 428,90 грн
Без рецепта
5 шт від 428,90 грн 5 шт від 293,95 грн
В наявності в 124 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
5 шт.
Медичні вироби
Засоби для інтимної гігієни