Дреагін бакт вагінальний душ (Dreagin bact vaginal shower)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 379 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
422,26
Економія при броні: -28,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,67
Економія при броні: -25,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,02
Економія при броні: -29,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
680,30 грн