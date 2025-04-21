Дреагін бакт вагінальний душ (Dreagin bact vaginal shower)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
416,40
Економія при броні: -22,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
689,12
Економія при броні: -32,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
679,30
Економія при броні: -23,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
691,83
Економія при броні: -35,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
687,41
Економія при броні: -31,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
704,03
Економія при броні: -47,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
703,24
Економія при броні: -47,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
118,60
Економія при броні: -12,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
544,60
Економія при броні: -19,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
712,21
Економія при броні: -45,56 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
686,10 грн