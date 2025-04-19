Дреагін бакт вагінальний душ (Dreagin bact vaginal shower)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
703,37
Економія при броні: -47,16 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,81
Економія при броні: -36,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
694,27
Економія при броні: -38,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 140 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
695,39
Економія при броні: -39,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА