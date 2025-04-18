Дреагін бакт вагінальний душ (Dreagin bact vaginal shower)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
276,94
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
278,04
Економія при броні: -34,96 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ 100 мл №5
ООО С.А.Ф. ФАРМА
681,20 грн