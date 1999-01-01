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Засоби особистої гігієни

Засоби для інтимної гігієни

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12Засоби особистої гігієни

Засоби для інтимної гігієни
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ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP
ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP
Таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
від 411,00 грн
в 619 аптеках
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ВАГІСАН® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
ВАГІСАН® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
Гель для інтимної гігієни 50 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 169,39 грн
в 602 аптеках
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НЕОПРОБІО
НЕОПРОБІО
Супозиторії вагінальні №10
Фарміна Лтд
від 312,53 грн
в 589 аптеках
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МАСТРЕЛЛЕ ФЛОРА ПЛЮС
МАСТРЕЛЛЕ ФЛОРА ПЛЮС
Капсули піхвові блістер №10
Натурфарм
від 274,54 грн
в 549 аптеках
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ФОЛІАЛЬ
ФОЛІАЛЬ
Супозиторії вагінальні №10
Зандра Лайфсайєнсіз
від 433,93 грн
в 493 аптеках
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ВагіТіаб
ВагіТіаб
Капсули вагінальні м'які блістер №10
NTC
від 404,26 грн
в 480 аптеках
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Lactofem® Зволожуючий крем
Lactofem® Зволожуючий крем
Крем піхвовий туба 50 г з аплікатором №1
Антон Хюбнер
від 296,64 грн
в 470 аптеках
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Lactofem® вагінальний гель з молочною кислотою
Lactofem® вагінальний гель з молочною кислотою
Гель туба 5 мл №7
КОРА ХЕЛСКЕА ЛТД
від 287,70 грн
в 457 аптеках
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МАСТРЕЛЛЕ ФЛОРА ПЛЮС
МАСТРЕЛЛЕ ФЛОРА ПЛЮС
Душ вагінальний саше №10
Натурфарм
від 200,48 грн
в 420 аптеках
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Мератин Захист Інтим Гель для усунення сухості
Мератин Захист Інтим Гель для усунення сухості
Гель аплікатор 5 мл №7
Мілі Хелскере Лімітед
від 401,24 грн
в 404 аптеках
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КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
Гель туба 5 мл №5
Фармаком
від 309,55 грн
в 383 аптеках
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ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ
100 мл №5
С.А.Ф. ФАРМА ООО
від 486,28 грн
в 379 аптеках
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ТРІОРІЗОЛ-ФІТО
ТРІОРІЗОЛ-ФІТО
Супозиторії вагінальні №10
Мітек
від 311,45 грн
в 328 аптеках
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ГІАЛОТІМ
ГІАЛОТІМ
Глобули вагінальні №10
Українська фармацевтична компанія
від 341,62 грн
в 286 аптеках
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Ревітакса® гель Вагінальний з гіалуроновою кислотою
Ревітакса® гель Вагінальний з гіалуроновою кислотою
25 г №7
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 423,63 грн
в 152 аптеках
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МЕНСТРУАЛЬНА ЧАША
МЕНСТРУАЛЬНА ЧАША
Розмір s жіночі секрети №1
Красота та Здоров'я
від 155,00 грн
в 22 аптеках
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СІЛМЕД
СІЛМЕД
Крем-гель вагінальний туба 30 мл з 6 аплікаторами №1
Labomar srl
від 707,73 грн
в 21 аптеці
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МЕНСТРУАЛЬНА ЧАША
МЕНСТРУАЛЬНА ЧАША
Розмір l жіночі секрети №1
Красота та Здоров'я
від 144,92 грн
в 20 аптеках
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МЕНСТРУАЛЬНА ЧАША
МЕНСТРУАЛЬНА ЧАША
Розмір s жіночі секрети №1
Красота та Здоров'я
від 187,60 грн
в 18 аптеках
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ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ
ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ
140 мл №5
С.А.Ф. ФАРМА ООО
від 550,24 грн
в 7 аптеках інших міст
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