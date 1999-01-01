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Засоби особистої гігієни
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Засоби особистої гігієни
Засоби для інтимної гігієни
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ЛАКТОЖИНАЛЬ® LP
Таблетки вагінальні з контрольним вивільненням №2
Biose
від
411,00
грн
в 619 аптеках
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ВАГІСАН® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
Гель для інтимної гігієни 50 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
169,39
грн
в 602 аптеках
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НЕОПРОБІО
Супозиторії вагінальні №10
Фарміна Лтд
від
312,53
грн
в 589 аптеках
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МАСТРЕЛЛЕ ФЛОРА ПЛЮС
Капсули піхвові блістер №10
Натурфарм
від
274,54
грн
в 549 аптеках
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ФОЛІАЛЬ
Супозиторії вагінальні №10
Зандра Лайфсайєнсіз
від
433,93
грн
в 493 аптеках
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ВагіТіаб
Капсули вагінальні м'які блістер №10
NTC
від
404,26
грн
в 480 аптеках
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Lactofem® Зволожуючий крем
Крем піхвовий туба 50 г з аплікатором №1
Антон Хюбнер
від
296,64
грн
в 470 аптеках
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Lactofem® вагінальний гель з молочною кислотою
Гель туба 5 мл №7
КОРА ХЕЛСКЕА ЛТД
від
287,70
грн
в 457 аптеках
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МАСТРЕЛЛЕ ФЛОРА ПЛЮС
Душ вагінальний саше №10
Натурфарм
від
200,48
грн
в 420 аптеках
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Мератин Захист Інтим Гель для усунення сухості
Гель аплікатор 5 мл №7
Мілі Хелскере Лімітед
від
401,24
грн
в 404 аптеках
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КЛИМОНА® НЕГОРМОНАЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ
Гель туба 5 мл №5
Фармаком
від
309,55
грн
в 383 аптеках
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ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ
100 мл №5
С.А.Ф. ФАРМА ООО
від
486,28
грн
в 379 аптеках
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ТРІОРІЗОЛ-ФІТО
Супозиторії вагінальні №10
Мітек
від
311,45
грн
в 328 аптеках
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ГІАЛОТІМ
Глобули вагінальні №10
Українська фармацевтична компанія
від
341,62
грн
в 286 аптеках
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Ревітакса® гель Вагінальний з гіалуроновою кислотою
25 г №7
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
423,63
грн
в 152 аптеках
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МЕНСТРУАЛЬНА ЧАША
Розмір s жіночі секрети №1
Красота та Здоров'я
від
155,00
грн
в 22 аптеках
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СІЛМЕД
Крем-гель вагінальний туба 30 мл з 6 аплікаторами №1
Labomar srl
від
707,73
грн
в 21 аптеці
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МЕНСТРУАЛЬНА ЧАША
Розмір l жіночі секрети №1
Красота та Здоров'я
від
144,92
грн
в 20 аптеках
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МЕНСТРУАЛЬНА ЧАША
Розмір s жіночі секрети №1
Красота та Здоров'я
від
187,60
грн
в 18 аптеках
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ДРЕАГІН™ БАКТ ВАГІНАЛЬНИЙ ДУШ
140 мл №5
С.А.Ф. ФАРМА ООО
від
550,24
грн
в 7 аптеках інших міст
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гель
гель д/інтим. гігієни
глобули вагінальні
душ вагінальний
капс. вагінал. м'які
капс. піхв.
крем піхв.
крем-гель вагінальний
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розмір M
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Виробник
Biose
Innate
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Labomar
Leloi AB
NTC
Антон Хюбнер
Белла-Трейд
Винара
Ельфа
КОРА ХЕЛСКЕА ЛТД
Красота та Здоров'я
Митек
Мілі Хелскере Лімітед
Натурфарм
ООО С.А.Ф. ФАРМА
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Украинская фармацевтическая компания
Фармаком
Фармина Лтд
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