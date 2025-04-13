Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів

Комфовіта адванс (Comfovita advance)

КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл з мірним стаканчиком №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 358,50 грн
В 10 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Grand Medical Group
Форма випуску
Суспензія для внутрішнього застосування
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Дієтичні добавки