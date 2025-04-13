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Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Комфовіта адванс (Comfovita advance)
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від
358,50
грн
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Характеристики
Виробник
Grand Medical Group
Форма випуску
Суспензія для внутрішнього застосування
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
358,50
грн
В 10 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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