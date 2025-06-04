Київ
Про товар
Ціни
Комфовіта адванс (Comfovita advance)
Комфовіта адванс (Comfovita advance)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
77.6 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
495,90
Економія при броні:
-57,20 грн
438,70
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
78.1 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
495,90
Економія при броні:
-57,20 грн
438,70
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
78.1 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
405,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Шкільна, 33-А
84.5 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
495,90
Економія при броні:
-57,20 грн
438,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
84.8 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
435,54
Економія при броні:
-25,70 грн
409,84
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Травнева, 10-А
85.2 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
315,35
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
449,00
Економія при броні:
-45,00 грн
404,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
231.7 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
495,90
Економія при броні:
-57,20 грн
438,70
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
465,00
Економія при броні:
-47,00 грн
418,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
362.7 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
438,50
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
481,00
Економія при броні:
-63,00 грн
418,00
грн
Забронювати
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
451.8 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
554,55
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню