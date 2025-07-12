Київ
Комфовіта адванс (Comfovita advance)

Комфовіта адванс (Comfovita advance)

Харків (адресу не вказано)
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В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
452,00
Економія при броні: -46,00 грн
406,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
472,00
Економія при броні: -66,00 грн
406,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
252.3 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
472,00
Економія при броні: -73,00 грн
399,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
449,00
Економія при броні: -45,00 грн
404,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
415.2 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
427,31
Економія при броні: -17,47 грн
409,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Травнева, 10-А
415.3 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
413,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
439.1 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
412,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
439.2 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
500,90
Економія при броні: -33,20 грн
467,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
441.3 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні: -43,20 грн
467,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
555.8 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні: -43,20 грн
467,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
762.5 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
412,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
763.2 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
495,90
Економія при броні: -28,20 грн
467,70 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
842.5 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
557,11 грн
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