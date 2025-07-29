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Комфовіта адванс (Comfovita advance)
Комфовіта адванс (Comfovita advance)
Миколаїв
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
472,00
Економія при броні:
-66,00 грн
406,00
грн
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
256.6 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
472,00
Економія при броні:
-73,00 грн
399,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
456,00
Економія при броні:
-50,00 грн
406,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
449,00
Економія при броні:
-45,00 грн
404,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
303.7 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні:
-66,80 грн
444,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Травнева, 10-А
325.5 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
394,91
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
325.8 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
445,04
Економія при броні:
-22,26 грн
422,78
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
346.6 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
394,91
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
346.6 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні:
-66,80 грн
444,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
348.9 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні:
-66,80 грн
444,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
552.3 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
400,53
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
552.4 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
495,90
Економія при броні:
-51,80 грн
444,10
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
586.9 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
552,01
Економія при броні:
-1,31 грн
550,70
грн
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