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Комфовіта адванс (Comfovita advance)
Комфовіта адванс (Comfovita advance)
Дніпро
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
452,00
Економія при броні:
-46,00 грн
406,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
467,00
Економія при броні:
-61,00 грн
406,00
грн
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.1 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
467,00
Економія при броні:
-68,00 грн
399,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
449,00
Економія при броні:
-45,00 грн
404,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Травнева, 10-А
354.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
413,07
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
354.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
440,61
Економія при броні:
-30,77 грн
409,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
382.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
412,83
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
382.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
500,90
Економія при броні:
-52,90 грн
448,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
384.7 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні:
-62,90 грн
448,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
450.6 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні:
-62,90 грн
448,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
690.1 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
412,83
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
690.6 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
495,90
Економія при броні:
-47,90 грн
448,00
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
755.1 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
557,60
Економія при броні:
-4,50 грн
553,10
грн
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