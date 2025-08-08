Київ
Комфовіта адванс (Comfovita advance)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
450,00
Економія при броні:
-44,00 грн
406,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
465,00
Економія при броні:
-59,00 грн
406,00
грн
Забронювати
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
465,00
Економія при броні:
-66,00 грн
399,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
449,00
Економія при броні:
-45,00 грн
404,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Травнева, 10-А
290.7 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
417,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
290.9 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
454,47
Економія при броні:
-31,69 грн
422,78
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
318.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
417,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
318.0 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні:
-76,70 грн
434,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
320.7 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні:
-76,70 грн
434,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
346.5 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
510,90
Економія при броні:
-76,70 грн
434,20
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
596.5 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
417,29
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
596.8 км
КОМФОВІТА АДВАНС суспензія для внутрішнього застосування флакон 250 мл №1
Grand Medical Group
495,90
Економія при броні:
-61,70 грн
434,20
грн
Забронювати
