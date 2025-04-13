Лактазік Сперко (Lactazic Sperco)
Лактазік Сперко інструкція із застосування
Склад
Склад: (в 1 мл): лактаза — 0,6 г, калію хлорид — 0,00932 г, гліцерин — 0,25 мл, вода очищена — до 1 мл. 1 мл розчину крапель містить 3000 ALU лактази.
Характеристика
Лактазік Сперко є дієтичною добавкою, яка може бути рекомендована лікарем як додаткове джерело ферменту лактази для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму дитини.
Прийом лактази допомагає засвоєнню молока, усуває коліки та здуття, створює умови для повноцінного росту та розвитку дитини. Дозволяє зберегти грудне вигодовування та усунути причини кольок (якщо причиною виникнення кольок і здуття є недостатність лактази).
Рекомендації з вживання
добова потреба у продукті індивідуальна та залежить від віку, маси тіла та стану здоров’я немовляти (від народження). Добова доза продукту визначається і контролюється лікарем.
Дотримуючись таблиці дозування, додати краплі ферменту лактази до молока або харчової суміші.
|Вік
|Кількість молока за один прийом їжі, мл
|Кількість крапель за один прийом їжі
|Кількість лактази за один прийом їжі, АLU
|0–2 тиж
|60–90
|5
|750
|3–4 тиж
|120
|6
|900
|1–2 міс
|150
|8
|1200
|3–4 міс
|180
|9
|1350
|5 міс–3 роки
|200
|10
|1500
|Для жінок, які годують немовлят грудьми
|200
|10
|1500
З 15 мл можна приготувати 37 порцій (доз) з рекомендованою дозою 8 крапель на кожну порцію.
Застереження при вживанні: індивідуальна чутливість до компонентів дієтичної добавки.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем-педіатром.
Термін споживання узгоджується з лікарем.
Строк придатності добавки після першого відкриття контейнера — не більше ніж 3 тиж.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С у сухому та захищеному від впливу сонячного світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.