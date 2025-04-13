добова потреба у продукті індивідуальна та залежить від віку, маси тіла та стану здоров’я немовляти (від народження). Добова доза продукту визначається і контролюється лікарем.

Дотримуючись таблиці дозування, додати краплі ферменту лактази до молока або харчової суміші.



Вік Кількість молока за один прийом їжі, мл Кількість крапель за один прийом їжі Кількість лактази за один прийом їжі, АLU 0–2 тиж 60–90 5 750 3–4 тиж 120 6 900 1–2 міс 150 8 1200 3–4 міс 180 9 1350 5 міс–3 роки 200 10 1500 Для жінок, які годують немовлят грудьми 200 10 1500



З 15 мл можна приготувати 37 порцій (доз) з рекомендованою дозою 8 крапель на кожну порцію.

Застереження при вживанні: індивідуальна чутливість до компонентів дієтичної добавки.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем-педіатром.

Термін споживання узгоджується з лікарем.

Строк придатності добавки після першого відкриття контейнера — не більше ніж 3 тиж.