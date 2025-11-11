Київ
Доступно в 197 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
384,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
480,23
Економія при броні:
-89,52 грн
390,71
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Середня, 45
2.4 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,74
Економія при броні:
-16,10 грн
429,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
448,92
Економія при броні:
-15,74 грн
433,18
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
451,22
Економія при броні:
-66,64 грн
384,58
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
475,06
Економія при броні:
-90,48 грн
384,58
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 12.11 після 15:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
384,12
грн
Забронювати
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 12.11 після 14:00
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
477,05
Економія при броні:
-86,49 грн
390,56
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
469,95
Економія при броні:
-85,37 грн
384,58
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 12.11 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
466,73
Економія при броні:
-56,13 грн
410,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
414,41
Економія при броні:
-24,30 грн
390,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
474,93
Економія при броні:
-90,19 грн
384,74
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67
грн
Забронювати
