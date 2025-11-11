Київ
Лактазік Сперко (Lactazic Sperco)

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
470,33
Економія при броні: -85,90 грн
384,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
464,14
Економія при броні: -102,31 грн
361,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
478,58
Економія при броні: -91,48 грн
387,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
350,27
Економія при броні: -10,47 грн
339,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
351,66
Економія при броні: -11,86 грн
339,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
478,73
Економія при броні: -113,95 грн
364,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
477,87
Економія при броні: -113,09 грн
364,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
419,43
Економія при броні: -35,40 грн
384,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
463,76
Економія при броні: -78,95 грн
384,81 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
401,29
Економія при броні: -14,65 грн
386,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
466,15
Економія при броні: -18,70 грн
447,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
460,22
Економія при броні: -16,63 грн
443,59 грн
