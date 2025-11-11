Київ
Лактазік Сперко (Lactazic Sperco)
Лактазік Сперко (Lactazic Sperco)
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
470,33
Економія при броні:
-85,90 грн
384,43
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
464,14
Економія при броні:
-102,31 грн
361,83
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 12.11 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 12.11 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
478,58
Економія при броні:
-91,48 грн
387,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
350,27
Економія при броні:
-10,47 грн
339,80
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
351,66
Економія при броні:
-11,86 грн
339,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 12.11 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
478,73
Економія при броні:
-113,95 грн
364,78
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
477,87
Економія при броні:
-113,09 грн
364,78
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
419,43
Економія при броні:
-35,40 грн
384,03
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
463,76
Економія при броні:
-78,95 грн
384,81
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
379,67
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
401,29
Економія при броні:
-14,65 грн
386,64
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 12.11 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 12.11 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
466,15
Економія при броні:
-18,70 грн
447,45
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
460,22
Економія при броні:
-16,63 грн
443,59
грн
Забронювати
