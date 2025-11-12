Київ
Лактазік Сперко (Lactazic Sperco)
Лактазік Сперко (Lactazic Sperco)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Бажаємо здоров'я
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Аптека низьких цін
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
466,45
Економія при броні:
-82,13 грн
384,32
грн
Аптека низьких цін
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
348,27
Економія при броні:
-23,33 грн
324,94
грн
Аптека низьких цін
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
398,05
Економія при броні:
-13,20 грн
384,85
грн
Аптека низьких цін
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
480,57
Економія при броні:
-96,28 грн
384,29
грн
Бажаємо здоров'я
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Аптека низьких цін
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
455,85
Економія при броні:
-71,53 грн
384,32
грн
Бажаємо здоров'я
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Аптека копійка
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
484,44
Економія при броні:
-100,32 грн
384,12
грн
Аптека низьких цін
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
455,93
Економія при броні:
-71,05 грн
384,88
грн
Аптека копійка
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
483,62
Економія при броні:
-76,95 грн
406,67
грн
Бажаємо здоров'я
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Аптека низьких цін
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
485,20
Економія при броні:
-25,56 грн
459,64
грн
Бажаємо здоров'я
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Бажаємо здоров'я
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Бажаємо здоров'я
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Аптека низьких цін
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
386,58
Економія при броні:
-16,86 грн
369,72
грн
Аптека бам
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
462,20
Економія при броні:
-94,40 грн
367,80
грн
Аптека низьких цін
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
386,19
Економія при броні:
-16,10 грн
370,09
грн
