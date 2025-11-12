Київ
Лактазік Сперко (Lactazic Sperco)
Лактазік Сперко (Lactazic Sperco)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
463,62
Економія при броні:
-20,28 грн
443,34
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
466,26
Економія при броні:
-22,92 грн
443,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
362,34
Економія при броні:
-14,67 грн
347,67
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 13.11 після 13:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 13.11 після 14:00
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
482,67
Економія при броні:
-103,45 грн
379,22
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
373,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
465,84
Економія при броні:
-21,97 грн
443,87
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30
грн
Забрати 13.11 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
392,72
Економія при броні:
-13,50 грн
379,22
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
470,63
Економія при броні:
-91,41 грн
379,22
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
491,66
Економія при броні:
-109,28 грн
382,38
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
488,38
Економія при броні:
-167,29 грн
321,09
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
484,37
Економія при броні:
-163,28 грн
321,09
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
403,21
Економія при броні:
-13,07 грн
390,14
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
373,10
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
397,84
Економія при броні:
-16,11 грн
381,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
455,80
Економія при броні:
-74,07 грн
381,73
грн
Забронювати
Показати більше
