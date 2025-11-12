Київ
Лактазік Сперко (Lactazic Sperco)

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
468,81
Економія при броні: -117,70 грн
351,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
489,63
Економія при броні: -138,53 грн
351,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
386,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
474,26
Економія при броні: -86,02 грн
388,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
465,46
Економія при броні: -80,62 грн
384,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Захисників Неба, 19/48
0.3 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
473,39
Економія при броні: -89,03 грн
384,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
408,11
Економія при броні: -23,75 грн
384,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
398,05
Економія при броні: -22,74 грн
375,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
468,27
Економія при броні: -92,96 грн
375,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
382,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Лактазік Сперко краплі оральні контейнер скляний 15 мл №1
445,30 грн
