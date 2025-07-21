Лорде гіаль (Lorde hyal)
Лорде гіаль інструкція із застосування
Склад
1 мл (ml) розчину містить:
натрію хлорид - 30,0 мг (mg);
натрію гіалуронат - 1,0 мг (mg).
Показання до застосування
LORDE® hyal показаний хворим з ларингітами, трахеїтами, бронхітами, бронхіолітами, муковісцидозом, бронхоектатичною хворобою та хронічними обструктивними захворюваннями легень. Також застосовується при гострих та хронічних захворюваннях носоглотки, носової порожнини та пазух, гіпертрофії аденоїдів у дітей, цілорічного та сезонного алергічного риніту для зменшення набряку слизової, розрідження секрету та полегшення дихання.
Протипоказання
LORDE® hyal протипоказаний при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів виробу.
Спосіб застосування та дози
Використання за допомогою інгалятора.
Інгаляцію розчину можна проводити за допомогою небулайзера з використанням спеціальної маски на обличчя, загубника, загубника-соски або назальної канюлі.
При застосуванні дітям: застосовується дітям від народження. Використовували від 1 до 4 мл (ml) розчину. Доза, тривалість та частота застосування визначається лікарем.
При застосуванні дорослим: використовувати по одному контейнеру 2 рази на день. За необхідності частота використання може бути збільшена до 4 разів на день.
Підготуйте до використання небулайзер.
1. Відкрийте полімерний пакет та вийміть звідти однодозовий контейнер. Переконайтеся, що контейнер не пошкоджено. Не виймайте контейнер з пакета, якщо в цьому немає потреби.
2. Струсіть контейнер, який вийняли. Інші контейнери залиште в полімерному пакеті та помістіть їх у картонну коробку.
3. Тримаючи контейнер за верхній край, поверніть інший край, щоб відкрити контейнер.
4. Вставте контейнер в небулайзер відкритим краєм вниз і легенько натисніть. Переконайтеся, що весь розчин перетік у небулайзер.
5. Зберіть небулайзер і використовуйте за призначенням. Після використання промийте небулайзер, залишки розчину утилізуйте відповідно до місцевих вимог по утилізації відходів.
Інтраназальне введення:
дітям до року - по 1-2 краплі у кожен носовий хід 2-3 рази на добу; дорослим та дітям віком від року - по 1-3 краплі у кожний носовий хід 3-4 рази на добу.
Дорослі
Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для попередження витікання розчину необхідно лягти або сісти та закинути голову назад, потім закапати розчин. Після закапування бажано побути в положенні лежачи із закинутою назад головою протягом 2 хвилин.
Діти
Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи дитини від слизу. Після очищення носа від слизу закапати розчин у кожен носовий хід. При закапуванні розчину у праву ніздрю голова дитини має бути закинута трохи назад та нахилена ліворуч і, навпаки, голова дитини має бути нахилена праворуч при закапуванні розчину у ліву ніздрю. Після закапування слід посадити дитину та допомогти їй звільнити носові ходи від розрідженого слизу.
Побічні реакції
В осіб з індивідуальною непереносимістю компонентів розчину можливі алергічні реакції.
В поодиноких випадках можуть виникати гіперемія слизової носа, кашель або бронхоспазм.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від +5 °С до +30 °С.