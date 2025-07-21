Використання за допомогою інгалятора.

Інгаляцію розчину можна проводити за допомогою небулайзера з вико­ристанням спеціальної маски на обличчя, загубника, загубника-соски або назальної канюлі.

При застосуванні дітям: застосовується дітям від народження. Використовували від 1 до 4 мл (ml) розчину. Доза, тривалість та частота застосування визначається лікарем.

При застосуванні дорослим: використовувати по одному контейнеру 2 рази на день. За необхідності частота використання може бути збільшена до 4 разів на день.

Підготуйте до використання небулайзер.

1. Відкрийте полімерний пакет та вийміть звідти однодозовий контейнер. Переконайтеся, що контейнер не пошкоджено. Не виймайте контейнер з пакета, якщо в цьому немає потреби.

2. Струсіть контейнер, який вийняли. Інші контейнери залиште в полімерному пакеті та помістіть їх у картонну коробку.

3. Тримаючи контейнер за верхній край, поверніть інший край, щоб відкрити контейнер.

4. Вставте контейнер в небулайзер відкритим краєм вниз і легенько натисніть. Переконайтеся, що весь розчин перетік у небулайзер.

5. Зберіть небулайзер і використовуйте за призначенням. Після вико­ристання промийте небулайзер, залишки розчину утилізуйте відповідно до місцевих вимог по утилізації відходів.

Інтраназальне введення:

дітям до року - по 1-2 краплі у кожен носовий хід 2-3 рази на добу; дорослим та дітям віком від року - по 1-3 краплі у кожний носовий хід 3-4 рази на добу.

Дорослі

Перед початком процедури слід вимити руки з милом та акуратно звільнити носові ходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для попередження витікання розчину необхідно лягти або сісти та закинути голову назад, потім закапати розчин. Після закапування бажано побути в положенні лежачи із закинутою назад головою протягом 2 хвилин.