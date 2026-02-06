Кривий Ріг
Лорде гіаль (Lorde hyal)
Лорде гіаль (Lorde hyal)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Кривий Ріг
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
0.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
724,40
Економія при броні:
-78,90 грн
645,50
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
0.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
731,70
Економія при броні:
-79,80 грн
651,90
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
1.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
724,40
Економія при броні:
-78,90 грн
645,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
1.1 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
658,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
728,30
Економія при броні:
-79,40 грн
648,90
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
723,20
Економія при броні:
-78,80 грн
644,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
737,00
Економія при броні:
-80,30 грн
656,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
394,98
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 54-В
1.9 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
2.1 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
723,20
Економія при броні:
-78,80 грн
644,40
грн
Забронювати
