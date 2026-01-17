Київ
Лорде гіаль (Lorde hyal)
Лорде гіаль (Lorde hyal)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Дніпро
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
0.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
1.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
689,10
Економія при броні:
-75,10 грн
614,00
грн
Забронювати
Аптека соціальних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
2.1 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
686,10
Економія при броні:
-74,80 грн
611,30
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
658,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
680,10
Економія при броні:
-74,10 грн
606,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
678,15
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
678,15
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
658,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
686,00
Економія при броні:
-35,25 грн
650,75
грн
Забронювати
Показати більше
