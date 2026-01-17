Київ
Лорде гіаль (Lorde hyal)

Лорде гіаль (Lorde hyal)

Дніпро (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 179 аптеках у Дніпро
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
0.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
1.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
689,10
Економія при броні: -75,10 грн
614,00 грн
Аптека соціальних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
2.1 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
686,10
Економія при броні: -74,80 грн
611,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
658,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
680,10
Економія при броні: -74,10 грн
606,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
678,15 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
678,15 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
658,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
686,00
Економія при броні: -35,25 грн
650,75 грн
ГоловнаКошикОбране