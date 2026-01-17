Київ
Лорде гіаль (Lorde hyal)
Лорде гіаль (Lorde hyal)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
682,50
Економія при броні:
-74,30 грн
608,20
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
658,30
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
678,15
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Лазурна, 20-Б
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
670,00
Економія при броні:
-38,25 грн
631,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,60
Економія при броні:
-75,30 грн
615,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,60
Економія при броні:
-75,30 грн
615,30
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
686,10
Економія при броні:
-74,80 грн
611,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
652,80
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,60
Економія при броні:
-75,30 грн
615,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,60
Економія при броні:
-75,30 грн
615,30
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
686,00
Економія при броні:
-35,25 грн
650,75
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,60
Економія при броні:
-75,30 грн
615,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
741,00
Економія при броні:
-38,00 грн
703,00
грн
Забронювати
