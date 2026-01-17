Київ
Лорде гіаль (Lorde hyal)

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
682,50
Економія при броні: -74,30 грн
608,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
658,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
678,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Лазурна, 20-Б
3.3 км
670,00
Економія при броні: -38,25 грн
631,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
690,60
Економія при броні: -75,30 грн
615,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
690,60
Економія при броні: -75,30 грн
615,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
686,10
Економія при броні: -74,80 грн
611,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
652,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
690,60
Економія при броні: -75,30 грн
615,30 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
568,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
690,60
Економія при броні: -75,30 грн
615,30 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
568,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
686,00
Економія при броні: -35,25 грн
650,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.7 км
690,60
Економія при броні: -75,30 грн
615,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
741,00
Економія при броні: -38,00 грн
703,00 грн
