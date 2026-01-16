Київ
Лорде гіаль (Lorde hyal)
Лорде гіаль (Lorde hyal)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
714,10
Економія при броні:
-77,80 грн
636,30
грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
600,00
грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
686,10
Економія при броні:
-74,80 грн
611,30
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
678,15
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
0.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
658,30
Економія при броні:
-71,70 грн
586,60
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,40
Економія при броні:
-75,20 грн
615,20
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,80
Економія при броні:
-75,30 грн
615,50
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
568,50
грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,60
Економія при броні:
-75,30 грн
615,30
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,80
Економія при броні:
-75,30 грн
615,50
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,60
Економія при броні:
-75,30 грн
615,30
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
686,00
Економія при броні:
-35,25 грн
650,75
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,80
Економія при броні:
-75,30 грн
615,50
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
678,15
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
658,30
Економія при броні:
-71,70 грн
586,60
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
680,30
Економія при броні:
-74,10 грн
606,20
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,40
Економія при броні:
-75,20 грн
615,20
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
690,40
Економія при броні:
-85,20 грн
605,20
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
LORDE HYAL РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ контейнер полімерний 4 мл №10
Медичний центр М.Т.К.
691,50
Економія при броні:
-75,30 грн
616,20
грн
