Косметичні засоби для здоров'я

Крем Псорі актив (Cream Psori active)

КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ціни в Київ
від 169,13 грн
В 609 аптеках
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Характеристики
Виробник
Ботаніка
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/37828 від 05.12.2017