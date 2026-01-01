Київ
Крем Псорі актив (Cream Psori active)

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
235,07
Економія при броні: -11,58 грн
223,49 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
229,39
Економія при броні: -9,39 грн
220,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
244,59
Економія при броні: -10,12 грн
234,47 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
212,50
Економія при броні: -11,10 грн
201,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
236,30
Економія при броні: -45,50 грн
190,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,30 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
248,18
Економія при броні: -13,36 грн
234,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
246,88
Економія при броні: -12,55 грн
234,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
247,99
Економія при броні: -13,21 грн
234,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
213,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
245,42
Економія при броні: -10,70 грн
234,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
213,84 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
244,85
Економія при броні: -10,60 грн
234,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,20
Економія при броні: -11,55 грн
215,65 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
258,28
Економія при броні: -13,09 грн
245,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,10
Економія при броні: -11,45 грн
215,65 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
243,10
Економія при броні: -8,16 грн
234,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,10
Економія при броні: -11,45 грн
215,65 грн
