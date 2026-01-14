Київ
Про товар
Ціни
Крем Псорі актив (Cream Psori active)
Крем Псорі актив (Cream Psori active)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 181 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,10
Економія при броні:
-11,45 грн
215,65
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
204,31
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
247,65
Економія при броні:
-43,08 грн
204,57
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
190,70
Економія при броні:
-9,72 грн
180,98
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,30
грн
Забрати 15.01 після 20:00
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,10
Економія при броні:
-11,45 грн
215,65
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,30
грн
Забрати 15.01 після 20:00
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
212,60
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,20
Економія при броні:
-11,55 грн
215,65
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,20
Економія при броні:
-11,55 грн
215,65
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,20
Економія при броні:
-11,55 грн
215,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
222,60
Економія при броні:
-11,22 грн
211,38
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,20
Економія при броні:
-11,55 грн
215,65
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,30
грн
Забрати 16.01 після 12:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
212,40
Економія при броні:
-11,00 грн
201,40
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
216,20
Економія при броні:
-11,00 грн
205,20
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
178,40
Економія при броні:
-9,30 грн
169,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
234,10
Економія при броні:
-58,07 грн
176,03
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,10
Економія при броні:
-11,45 грн
215,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
212,40
Економія при броні:
-11,00 грн
201,40
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню