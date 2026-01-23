Чернігів
Крем Псорі актив (Cream Psori active)

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
236,30
Економія при броні: -53,70 грн
182,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
220,28 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.2 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
236,30
Економія при броні: -53,70 грн
182,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
244,12
Економія при броні: -9,15 грн
234,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
250,28
Економія при броні: -73,23 грн
177,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
236,30
Економія при броні: -53,70 грн
182,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
222,00
Економія при броні: -57,17 грн
164,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
222,00
Економія при броні: -57,17 грн
164,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
247,14
Економія при броні: -70,09 грн
177,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
220,00
Економія при броні: -11,48 грн
208,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
251,22
Економія при броні: -68,77 грн
182,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
234,26
Економія при броні: -57,21 грн
177,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
247,33
Економія при броні: -69,84 грн
177,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
235,25
Економія при броні: -52,48 грн
182,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
220,28 грн
