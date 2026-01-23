Кривий Ріг
Крем Псорі актив (Cream Psori active)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
245,11
Економія при броні: -55,21 грн
189,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
230,50
Економія при броні: -12,00 грн
218,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
248,32
Економія при броні: -58,04 грн
190,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
204,00
Економія при броні: -22,07 грн
181,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
243,41
Економія при броні: -59,95 грн
183,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
178,00
Економія при броні: -13,65 грн
164,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
184,95
Економія при броні: -13,83 грн
171,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
218,00
Економія при броні: -53,65 грн
164,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,01
Економія при броні: -66,72 грн
171,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
227,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
247,68
Економія при броні: -53,84 грн
193,84 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
234,37
Економія при броні: -40,19 грн
194,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
220,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
243,72
Економія при броні: -49,52 грн
194,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
248,79
Економія при броні: -14,79 грн
234,00 грн
