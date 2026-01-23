Кривий Ріг
Про товар
Ціни
Крем Псорі актив (Cream Psori active)
Крем Псорі актив (Cream Psori active)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 139 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70
грн
Забрати 27.01 після 18:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
245,11
Економія при броні:
-55,21 грн
189,90
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
230,50
Економія при броні:
-12,00 грн
218,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
248,32
Економія при броні:
-58,04 грн
190,28
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
204,00
Економія при броні:
-22,07 грн
181,93
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70
грн
Забрати 27.01 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
238,70
грн
Забрати 27.01 після 18:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
КРЕМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ПСОРІ АКТИВ" 100 мл №1
Ботаніка
220,28
грн
Забронювати
Показати більше
