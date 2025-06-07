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Ціни
Засоби по догляду за шкірою рук
Крем для рук з маслом кокоса Др. Санте (Hand Cream with Coconut Oil Sante)
Ціни в
Київ
від
43,76
грн
В 142 аптеках
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Характеристики
Виробник
Elfa Pharm
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук
Реєстрація
602-123-20-1/6514 від 13.03.2017
Ціни в
Київ
від
43,76
грн
В 142 аптеках
Знайти в аптеках
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