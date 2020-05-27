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2.1.

Засоби по догляду за шкірою рук 2.1. Класифікація

5% УРЕЯ КРЕМ ДЛЯ РУК ТМ "EUCERIN" 75 мл, для сухої шкіри, д/сух. шкіри; Байєрсдорф
5% УРЕЯ КРЕМ ДЛЯ РУК ТМ "EUCERIN" 75 мл, для сухої шкіри, д/сух. шкіри Байєрсдорф
В 371 аптеці
від 224,24 грн
Ціни в аптеках
7TH HEAVEN МАСКА ДЛЯ РУК 10 г, пом'якшувальна рукавички, пом'якшувальна рукавички; MONTAGNE JEUNESSE
7TH HEAVEN МАСКА ДЛЯ РУК 10 г, пом'якшувальна рукавички, пом'якшувальна рукавички MONTAGNE JEUNESSE
В 25 аптеках
від 33,39 грн
Ціни в аптеках
Agrado Crema Manos Крем для рук концентрований 50 мл; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
Agrado Crema Manos Крем для рук концентрований 50 мл Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 236 аптеках
від 71,03 грн
Ціни в аптеках
ANTIBAC ДР.ТАЙСС ГІГІЄНІЧНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК гель, 50 мл; Натурварен
ANTIBAC ДР.ТАЙСС ГІГІЄНІЧНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК Гель, 50 мл Натурварен
В 3 аптеках інших міст
від 69,70 грн
Ціни в інших містах
ANTIBAC ДР.ТАЙСС ГІГІЄНІЧНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК гель, 100 мл; Натурварен
ANTIBAC ДР.ТАЙСС ГІГІЄНІЧНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК Гель, 100 мл Натурварен
В 3 аптеках інших міст
від 92,14 грн
Ціни в інших містах
APIVITA ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК ЛЕГКОЇ ТЕКСТУРИ З ЖАСМИНОМ ТА ПРОПОЛІСОМ 50 мл; Apivita
APIVITA ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК ЛЕГКОЇ ТЕКСТУРИ З ЖАСМИНОМ ТА ПРОПОЛІСОМ 50 мл Apivita
Немає в наявності
APIVITA ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА МЕДОМ 50 мл; Apivita
APIVITA ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА МЕДОМ 50 мл Apivita
В 17 аптеках
від 271,65 грн
Ціни в аптеках
APIVITA КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СУХОЇ ТА ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ РУК ЗІ ЗВІРОБОЄМ ТА БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ 50 мл; Apivita
APIVITA КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СУХОЇ ТА ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ РУК ЗІ ЗВІРОБОЄМ ТА БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ 50 мл Apivita
В 3 аптеках інших міст
від 288,58 грн
Ціни в інших містах
ARBOR VITAE ПАНТЕНОЛ КРЕМ ДЛЯ РУК 20 мл; Фармаком
ARBOR VITAE ПАНТЕНОЛ КРЕМ ДЛЯ РУК 20 мл Фармаком
В 9 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ПАНТЕНОЛ КРЕМ ДЛЯ РУК 70 мл; Фармаком
ARBOR VITAE ПАНТЕНОЛ КРЕМ ДЛЯ РУК 70 мл Фармаком
В 8 аптеках
від 75,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE СПРЕЙ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧНИЙ флакон, 50 мл, дитячий, дитячий; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE СПРЕЙ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧНИЙ Флакон, 50 мл, дитячий, дитячий Група Компаній МедФармХолдинг
В 8 аптеках
від 49,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE СПРЕЙ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧНИЙ флакон, 50 мл, з екстрактом алое вера, з екстрактом алое вера; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE СПРЕЙ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧНИЙ Флакон, 50 мл, з екстрактом алое вера, з екстрактом алое вера Група Компаній МедФармХолдинг
Немає в наявності
ARBOR VITAE СПРЕЙ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧНИЙ флакон, 50 мл, з ефірною олією лимону, з ефірною олією лимону; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE СПРЕЙ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧНИЙ Флакон, 50 мл, з ефірною олією лимону, з ефірною олією лимону Група Компаній МедФармХолдинг
В 10 аптеках
від 49,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE СПРЕЙ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧНИЙ флакон, 50 мл, з пантенолом, з пантенолом; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE СПРЕЙ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧНИЙ Флакон, 50 мл, з пантенолом, з пантенолом Група Компаній МедФармХолдинг
Немає в наявності
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК 100 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК 100 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 1 аптеці
від 129,00 грн
Ціни в аптеках
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК 300 мл; undefined
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК 300 мл
В 1 аптеці
від 129,00 грн
Ціни в аптеках
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З БАВОВНОЮ І ОЛІЄЮ ШИПШИНИ 50 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З БАВОВНОЮ І ОЛІЄЮ ШИПШИНИ 50 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 12 аптеках
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З БАВОВНОЮ І ОЛІЄЮ ШИПШИНИ 100 мл; undefined
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З БАВОВНОЮ І ОЛІЄЮ ШИПШИНИ 100 мл
В 21 аптеці
від 129,00 грн
Ціни в аптеках
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З ВАНІЛЛЮ ТА ОРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ 50 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З ВАНІЛЛЮ ТА ОРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ 50 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 9 аптеках
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
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