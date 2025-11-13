Київ
Про товар
Ціни
Крем для рук з маслом кокоса Др. Санте (Hand Cream with Coconut Oil Sante)
Крем для рук з маслом кокоса Др. Санте (Hand Cream with Coconut Oil Sante)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
47,77
Економія при броні:
-3,03 грн
44,74
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
62,62
Економія при броні:
-4,01 грн
58,61
грн
Любисток
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
В містах поряд
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
66.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
54,50
грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
84.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
62,60
грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
91.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
54,50
грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
93.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
62,60
грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
99.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
49,10
грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
99.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,20
грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 17
99.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,00
грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
99.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
62,60
грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,20
грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Козин, вул. Берестецька, 124
113.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
62,60
грн
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
113.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,20
грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Володимир, вул. Луцька, 2
113.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,40
грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1-А
114.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,20
грн
Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 26
114.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,20
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
117.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,10
Економія при броні:
-2,36 грн
66,74
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
117.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,86
Економія при броні:
-2,25 грн
58,61
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
118.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
62,54
Економія при броні:
-3,93 грн
58,61
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
120.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
61,49
Економія при броні:
-2,88 грн
58,61
грн
