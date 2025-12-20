Київ
Крем для рук з маслом кокоса Др. Санте (Hand Cream with Coconut Oil Sante)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
50,73
Економія при броні:
-1,53 грн
49,20
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,22
Економія при броні:
-3,55 грн
66,67
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,29
Економія при броні:
-4,71 грн
64,58
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-6,30 грн
60,80
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,08
Економія при броні:
-2,41 грн
66,67
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
68,70
Економія при броні:
-4,12 грн
64,58
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,72
Економія при броні:
-2,98 грн
66,74
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,92 грн
63,18
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,48
Економія при броні:
-3,74 грн
66,74
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
68,39
Економія при броні:
-3,81 грн
64,58
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-6,30 грн
60,80
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,98
Економія при броні:
-3,40 грн
64,58
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,55
Економія при броні:
-3,81 грн
66,74
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
66,96
Економія при броні:
-2,38 грн
64,58
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
68,08
Економія при броні:
-3,50 грн
64,58
грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
