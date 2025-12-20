Київ
Крем для рук з маслом кокоса Др. Санте (Hand Cream with Coconut Oil Sante)
Доступно в 13 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,90
Економія при броні:
-3,43 грн
57,47
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
55,40
Економія при броні:
-3,15 грн
52,25
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 39
4.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, -
6.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
6.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
7.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінницькі Хутори, шосе Немирівське, 94-Е
5.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Агрономічне, вул. Центральна, 2-А
10.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
55,40
Економія при броні:
-3,15 грн
52,25
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вороновиця, вул. Козацький шлях, 43
19.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гнівань, вул. Соборна, 55
19.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, -
19.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Браїлів, вул. Монастирська, 26-А
28.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
67,10
Економія при броні:
-3,45 грн
63,65
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-К
33.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
60,90
Економія при броні:
-3,43 грн
57,47
грн
Забронювати
