Київ
Крем для рук з маслом кокоса Др. Санте (Hand Cream with Coconut Oil Sante)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,00
Економія при броні:
-18,58 грн
50,42
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
70,34
Економія при броні:
-3,60 грн
66,74
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
66,91
Економія при броні:
-2,33 грн
64,58
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,68
Економія при броні:
-2,94 грн
66,74
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,21
Економія при броні:
-2,47 грн
66,74
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
6.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
69,28
Економія при броні:
-2,61 грн
66,67
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
73,00
Економія при броні:
-10,46 грн
62,54
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
7.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
8.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
8.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
68,74
Економія при броні:
-4,16 грн
64,58
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
8.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
8.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
71,31
Економія при броні:
-4,64 грн
66,67
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК З МАСЛОМ КОКОСА серії "Dr.SANTE" 75 мл №1
Elfa Pharm
65,00
Економія при броні:
-14,58 грн
50,42
грн
