Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів

Квінол дуо (Kvinol duo)

КВІНОЛ DUO капсули №30
Ціни в Київ
від 533,82 грн
В 398 аптеках
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Характеристики
Виробник
Базкід Фарма
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки