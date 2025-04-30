Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
637,10
Економія при броні: -109,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
641,79
Економія при броні: -114,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
642,60
Економія при броні: -114,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
647,73
Економія при броні: -119,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
638,15
Економія при броні: -109,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
639,14
Економія при броні: -110,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
641,05
Економія при броні: -112,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
429,21
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -92,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
642,10
Економія при броні: -113,49 грн