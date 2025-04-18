Київ (адресу не вказано)
Доступно в 396 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -79,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -79,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
775,24
Економія при броні: -43,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
649,83
Економія при броні: -99,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -79,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
659,47
Економія при броні: -41,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
804,66
Економія при броні: -24,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
644,57
Економія при броні: -94,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -79,30 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
638,76
Економія при броні: -21,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
642,84
Економія при броні: -92,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -79,30 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -79,30 грн