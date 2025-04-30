Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -106,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
429,21
Економія при броні: -70,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -106,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
656,19
Економія при броні: -128,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -106,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
648,59
Економія при броні: -120,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -106,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -106,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
640,80
Економія при броні: -112,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -106,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
217,53
Економія при броні: -41,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -106,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -106,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
645,69
Економія при броні: -117,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
653,29
Економія при броні: -125,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
645,75
Економія при броні: -29,65 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
429,21
Економія при броні: -70,77 грн