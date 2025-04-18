Харків (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
642,21
Економія при броні: -99,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
628,90
Економія при броні: -72,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
214,29
Економія при броні: -29,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
641,10
Економія при броні: -59,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
645,93
Економія при броні: -29,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
677,72
Економія при броні: -35,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,72
Економія при броні: -62,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
648,28
Економія при броні: -67,08 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
641,36
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
654,52
Економія при броні: -48,32 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
661,13
Економія при броні: -79,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
658,39
Економія при броні: -115,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
655,45
Економія при броні: -39,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
660,52
Економія при броні: -43,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
653,13
Економія при броні: -35,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
676,69
Економія при броні: -133,79 грн