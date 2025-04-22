Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
684,13
Економія при броні: -28,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -94,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -94,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
658,42
Економія при броні: -115,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
658,91
Економія при броні: -115,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -94,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -94,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
635,20
Економія при броні: -86,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,28
Економія при броні: -100,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -94,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -94,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
642,78
Економія при броні: -26,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -94,90 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
650,57
Економія при броні: -107,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,65
Економія при броні: -27,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
656,87
Економія при броні: -41,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
700,76
Економія при броні: -45,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
642,10
Економія при броні: -25,31 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
676,51
Економія при броні: -20,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Квінол DUO капсули №30
Лекхім
643,50
Економія при броні: -94,90 грн